Солист Омского музтеатра Георгий Салеидзе умер в 89 лет

В возрасте 89 лет скончался солист-вокалист (тенор) Омского государственного музыкального театра, заслуженный артист России Георгий Салеидзе, сообщает пресс-служба театра.

Георгий Салеидзе родился 28 сентября 1931 года в селе Гамачинабули Самтредского р-на Грузинской ССР. После окончания Московского музыкально-театрального училища им. А. К. Глазунова (1951) четыре года служил в Ансамбле песни и пляски Тихоокеанского флота.

С 1956 по 1966 годы работал в музтеатрах Улан-Уде, Красноярска и Иваново. В 1966 году приехал в Омск, где получил известность среди зрителей по ролям в «Мистере Иксе», «Королеве чардаша», «Летучей мыши», «Холопке», «Свадьбе в Малиновке», «Барышне-крестьянке», «Моей прекрасной леди», «Свадьбе Кречинского» и других.

Салеидзе служил в театре с 1966 года, сыграл на сцене около 150 ролей. Коллектив театра глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким.

Траурная церемония прощания состоится в Омском государственном музыкальном театре. О дате и времени будет сообщено дополнительно.

Фото: архив Омского государственного музыкального театра