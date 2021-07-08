«Майор Гром: Чумной доктор» возглавил мировой топ Netflix сразу после старта

Таковы данные агрегатора статистики просмотров Netflix, HBO Max, Amazon и других стримингов Flix Patrol.

Фильм Олега Трофима, созданный на основе комиксов Bubble, попал на первую строчку топ-10 Netflix по всему миру сразу после выхода в прокат. Картина обогнала в рейтинге новинки «Улица Страха. Часть 1: 1994», «Отцовство» и «Волшебный дракон».

При этом лента стала доступна за рубежом на Netflix лишь прошлой ночью.

В 64 странах картина попала в топ-10. В Бельгии, Бразилии, Бельгии, Бразилии, Кипре, Чехии, Доминиканской Республике, Венгрии, Италии, Кувейте, Люксембурге, Омане, Катаре, Словакии, Испании и Швейцарии фильм стартовал с первой строчки.

Сюжет фильма рассказывает о петербургском полицейском майоре Игоре Громе и о том, как он борется с Чумным доктором.

Фото: скриншот Flix Patrol