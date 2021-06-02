В Ижевске пройдет фестиваль национальных театральных коллективов «Театр и дети»

Смотр состоится с 4 по 6 июня, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.

В фестивале примут участие 12 коллективов и 150 юных артистов из Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Карачаево-Черкесской Республики, Оренбургской области и Удмуртии.

В афишу вошли спектакли на русском, удмуртском, татарском языках во всём разнообразии театральных жанров: драма, поэтический спектакль, музыкальный театр и другие. Лучшие постановки выберет профессиональное жюри из числа театральных деятелей и режиссёров Москвы и Удмуртской Республики.

Кроме этого, в рамках фестиваля-конкурса пройдут творческие лаборатории для руководителей коллективов, театральные капустники, мастер-классы по режиссуре и актёрскому мастерству и экскурсии для участников фестиваля.

Театральный фестиваль проводится Государственным Российским домом народного творчества им. В. Д. Поленова и Республиканским домом народного творчества и призван поддержать любительские национальные театры. Учредителями смотра являются Министерство культуры РФ и Министерство культуры УР.

Вход на все мероприятия свободный, отмечается в сообщении.

Фото: Минкультуры РФ