Более трети опрошенных ВЦИОМ отметили улучшение работы Минкультуры за 2020 год

Об этом говорится в отчете об исследовании, проведенном Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как выяснилось, граждане нашей страны оценивают положение в сфере культуры как среднее (51%) или положительное (27%). Год назад в октябре эти оценки были соответственно 53% и 30%. При этом сотрудники сферы культуры чаще дают негативные оценки, чем остальные россияне: 25% vs. 14%, отмечается в исследовании.

Заметившие улучшения в сфере культуры за год объясняют их в первую очередь улучшением финансирования объектов культуры (10% среди всех россиян и 30% среди сотрудников культуры). По их мнению, на улучшения также повлияли внедрение современных онлайн-технологий (9% и 13%) и государственная политика, отражающая внимание власти к проблемам культуры (9% и 37%).

Оценивая работу Министерства культуры России, 34% опрошенных заявили, что оно стало работать лучше. Доля считающих так же сотрудников сферы культуры составила 23%. При этом доля россиян и сотрудников учреждений культуры, заявивших об ухудшениях в работе ведомства, составляет лишь по 15%.