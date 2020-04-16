Музей в Коми запустит инклюзивный проект для детей «Рыбы, птицы, звери»

Фото: hatmaster.org

В рамках проекта музей расскажет детям с особым развитием о природе, используя звуки и запахи, сообщает ТАСС.

Дети смогут познать миро природы по сенсорной методике – с помощью звуков зверей и птиц, через тактильные ощущения звериного меха и природные запахи. Пройденный материал будет закреплен на творческих занятиях, рассказали в музее.

Проект будет реализован на грантовые средства благодаря победе в конкурсе «Инклюзивный музей» ИКОМ России. Проект заработает сразу по окончании действия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.

По словам директора музея Ирины Котылевой, идея проекта благодаря известному в Коми художнику-этнофутуристу Юрию Лисовскому. В своем проекте «Мифы на кончиках пальцев» он изготовил ряд мифологических образов – медведя, птицы и лося – из деревянных дощечек, которые можно потрогать и почувствовать на них сакральные для древних финно-угорских народов знаки и символы.