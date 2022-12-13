России хотят вернуть русский язык

Елена СЕРДЕЧНОВА

Парламент 13 декабря рассмотрит изменения в закон «О государственном языке», ограничивающие использование иностранных слов.

Вопрос о языке вопрос — непростой. С одной стороны, мы мыслим на родном языке, именно он и национальная культура формируют нас. Например, священник Павел Флоренский утверждал, что «язык — это дар народу от Творца, это главная его драгоценность, в которой все уже заключено». С другой стороны — язык словно воздух: невидим. Любые манипуляции с ним кажутся бессмысленными. Тем не менее история, религия и культура нашего государства связана с языком, с русским языком. И на любые общественные потрясения одним из первых реагировал именно он. Достаточно вспомнить реформу орфографии в 1918 году и происходящее с родной речью в девяностые годы — смешение стилей и просто водопад несуразных англицизмов, превративших уборщицу в клининг-мастера, а товароведа в мерчандайзера.

Идея о государственной политике в сфере языка витала в воздухе достаточно давно. Так, президент благотворительного Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева еще десять лет назад видела свою задачу в том числе в популяризации русского языка в Европе и обсуждала с российской профессурой перспективы языковой реформы. А два года назад была создана Правительственная комиссия по русскому языку, которая должна была заниматься созданием государственной языковой политики. «Наша задача — сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и в мире, для этого необходимо сформировать целостную языковую политику Правительственная комиссия по русскому языку»,— отмечал глава правительства Михаил Мишустин в 2020-м году.

Поэтому неслучайно правительство внесло 26 октября в Госдуму законопроект с изменениями в закон «О государственном языке». О чем же идет речь?

В пресс-службе Министерства просвещения РФ «Культуре» рассказали, что проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке» разработан Минпросвещения России.

— Законопроектом подчеркивается объединяющая роль русского языка как государственного языка Российской Федерации в едином многонациональном государстве. Принятие же документа позволит обеспечить соблюдение должностными лицами норм и правил современного русского литературного языка и в целом будет способствовать повышению уровня грамотности граждан.

Законопроект вводит такие понятия как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации. Нововведение призвано систематизировать и упорядочить грамматический строй и лексическую систему современного русского литературного языка, а также обеспечить повышение и укрепление статуса русского языка как государственного языка, — уверили в пресс-службе Минпроса.

Как написано в пояснительной записке к проекту, он предполагает «недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях. Указанная проектируемая норма направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов».

Депутат Государственной Думы, член Комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев рассказал «Культуре», что изменения, вносимые в закон о государственном языке, вызваны тем, что «большую роль в сохранении нашей истории, культуры, духовности играет корректное использование русского языка и минимизация иностранных слов в повседневной жизни».

— Законом, о котором идет речь, планируется создание нормативных словарей, грамматик и справочников, которые будут конкретизировать и внесут корректность стандартов языка. Инициативой предполагается наделение федеральных органов власти дополнительными полномочиями — обеспечением лингвистической экспертизы (редакторской проработки) текстов подготавливаемых проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия нормам современного русского литературного языка. Для этого будут привлекаться соответствующие специалисты и использоваться современные информационные технологии, — говорит он.

Депутат полагает, что сейчас недружественные государства беспрецедентно давят на Россию, пытаясь насадить чуждые ценности и уничтожить нашу культуру, традиции и язык. Поэтому важным является вопрос объединения русского народа, развития патриотичности в растущем поколении, сохранение и укрепление позиций русского языка. Языка, на котором разговаривали великие литераторы, ученые, исследователи, внесшие неоценимый вклад в мировое развитие. Россия исторически образовалась как государство с единым языком и социальным устройством. В то же время на территории страны проживают многообразные народы и этносы, имеющие свои обычаи и языки. Русский язык объединяет представителей разных этнических культур в Российской Федерации, он воплощает единство нации в языковом плане. Именно поэтому законодательная инициатива о защите русского языка имеет большую важность.

По мнению прозаика и критика Светланы Замлеловой, которым она поделилась с «Культурой», ограничение использования в русском языке иностранных слов — тема не новая и время от времени горячо обсуждается в России.

— Вот и сейчас многие уверены, что нет большей глупости, чем пытаться заменить англицизмы. Ссылаются на то, что в русском языке очень много заимствований, и все отменить невозможно. Как же, дескать, мы назовем «компьютер» или «хлеб». Мне видится в таких заявлениях лукавство, несмотря на то, что это сложная тема, и росчерком пера тут ничего не изменишь. В русском языке действительно много заимствований. Но не думаю, что в законе речь идет о «бане» или «блинах», о «хлебе» или «сарафанах». Другое дело, что в законе четко не прописано, какие именно заимствования хотят ограничить. Отсутствие четких формулировок в сочетании с бюрократией может дать непредвиденный результат, — беспокоится собеседница.

Действительно, русский язык открыт к заимствованиям. Само по себе это не хорошо и не плохо. Например, английский язык аналитичен, он выражает понятие. Наш язык синтетический, выражающий оттенки, смысловые изгибы. Потребовалось выразить новый оттенок — позаимствовали слово. Например, в русском языке существует слово «переворот», но слово «революция» имеет немного другой смысл, другой оттенок, поэтому прижилось и оно. То есть языковое заимствование — это естественный ход вещей. Но можно ли утверждать, будто нет никакой опасности в чрезмерной увлеченности иностранными словами?

Светлана Замлелова полагает, что обилие варваризмов и заимствований не может не влиять на сознание народа.

— Многие слова оказываются пустыми — за ними нет никакого образа. Кто объяснит, что такое «демократия» или «суверенитет»? То есть мы пользуемся заимствованными словами, которые непонятно что обозначают, за ними нет четкого образа. Сегодняшние дети отлично знают, что такое «хейтер» или «буллинг». Но при этом не понимают русскую классическую поэзию — слова им не знакомы. И дело не в том, что это другое поколение. Поколения 60-х или 70-х тоже не ездили в кибитках и не собирали хворост. Однако слова понимали. Значит, рвется связь времен, язык перестает быть народным, он усредняется, делается более примитивным. А вместе с тем, упрощается и мировоззрение. Для русского языка это особенно опасно, потому что, как мы говорили выше, это язык полутонов.

Не надо переименовывать «компьютер» или «хлеб». Но кто бы объяснил, чем «товаровед» уступает «мерчандайзеру», «подписчик» — «фолловеру», «распродажа» — «сэйлу»? Зачем нужны эти слова? Только затем, что подражать Америке — значит, ощущать себя передовым и продвинутым. Но в таком случае запретами сложно будет что-то изменить. Вот когда мы снова начнем запускать первые спутники и совершать первые полеты в неизведанное — тогда переменится и мода. А пока остаётся надеяться, что «мерчандайзеры» и прочие неудобопроизносимые слова все-таки останутся варваризмами, — рассуждает она.

Между тем, в соответствии с текстом законопроекта, в полной мере он вступит в силу в начале 2025 года. Сейчас закон находится на стадии предварительного рассмотрения. Инициатива должна пройти все стадии — тщательный анализ в Комитете Госдумы по культуре, рассмотрение и принятие в трех чтениях, утверждение и опубликование. После этого он вступает в силу. По словам депутата Сергея Соловьева, назвать точные сроки прохождения этапов не представляется возможным.

Однако в серьезности намерений законодателей не приходится сомневаться. Так, первого декабря сенаторы Ольга Ковитиди и Сергей Цеков внесли в Госдуму еще один законопроект — об установлении запрета на использование в рекламе алфавитов, созданных не на графической основе кириллицы. Изменения будет внесены в закон «О рекламе». В пояснительной записке сенаторы так объяснили необходимость новации: «В настоящее время в российской рекламной среде преобладают иноязычные элементы. Нередко русское название передается полностью латиницей, встречаются примеры слов, в которых происходит замена части букв кириллического алфавита буквами латинского алфавита. При этом графический и фонетический облик русского слова искажается».

Фотографии: Борис Кавашкин/ТАСС; (на анонсе) Александр Авилов / АГН Москва.