«В субботу вас ждет...»: «Голубому огоньку» — шестьдесят

Валерий БУРТ

Дебютный выпуск телепрограммы, которая у всех привычно ассоциируется с новогодними праздниками, состоялся, как это ни удивительно, в апреле 1962 года. В ее названии содержался намек на тогдашнюю черно-белую, с едва заметным голубым оттенком, телевизионную картинку. В ту пору, разумеется, никто не знал, что «Голубому огоньку» суждена очень долгая жизнь.

К телеэкрану советские граждане в то время еще только привыкали, но он уже начинал их притягивать, как магнит железные опилки. Программа ТВ умещалась в несколько газетных строк, ее знали наизусть и, естественно, выделяли любимые передачи, среди которых на особом счету был еженедельный, выходивший исключительно по субботам «Голубой огонек». Своему названию передача вполне соответствовала, ибо подогревала интерес к себе у миллионов людей, знавших наверняка: ведущие припасли для них нечто необычное и весьма занятное.А начиналось все с появившейся в 1959 году телепрограммы «Наш клуб». Ее вели молодые дикторы Анна Шилова и Игорь Кириллов, которые приглашали в студию людей разных профессий, а паузы в диалогах редакторы заполняли популярными музыкальными номерами. Получалось как будто неплохо, но телевизионное начальство неожиданно для многих «Наш клуб» закрыло. Как оказалось, ему на смену подготовили «Телевизионное кафе», где люди сидели за столиками и в непринужденной обстановке вели «светские беседы». Ведущие время от времени к ним подходили, отвлекая на короткий обмен репликами, а затем направлялись к следующему столику. Темы для общения были самые разные, серьезные и комические, в основном актуальные.Автором идеи такой телепрограммы являлся Алексей Габрилович. Однажды известный сценарист вызвался подготовить для нее хороший сюжет, но... довольно скоро об этом забыл. А вспомнил лишь тогда, когда телевизионные боссы настоятельно попросили изложить подробности нового проекта. Инициатора в тот момент охватила паника, ведь он так ничего и не придумал. И все же нашел выход из положения: накануне они с друзьями засиделись в кафе, там было уютно, лилось вино, текли задушевные разговоры... Габрилович предложил перенести эту комфортную атмосферу в телеэфир.Руководители сразу же согласились, только вместо рюмок и бокалов рекомендовали ставить на столики изящные кофейные чашечки: предлагать гостям алкоголь было небезопасно, мало ли какие вещи могли произойти в кругу подвыпивших, пусть и слегка, людей на глазах у зрителей огромной страны.«Это было время прямых телевизионных трансляций, — вспоминала стоявшая у истоков «Телевизионного кафе» редактор Валентина Шатрова. — Но прямые трансляции не могли заменить студийные тематические программы, и мы стали думать о том, чтобы создать передачу, интересную для семейного просмотра. Толчком к идее будущей программы стало заметное событие того времени — открытие в 1960 году в Москве, на улице Горького (нынешняя Тверская) молодежного кафе. В нем собиралась молодежь, здесь поэты читали свои стихи. Здесь же проходили всевозможные диспуты, выступали артисты».Что же касается пришедшего на смену «Телекафе» «Голубого огонька», то его первый выпуск вели певица Эльмира Уразбаева и актер Михаил Ножкин. Еще не привыкшая к своей роли ведущая робко и даже с каким-то недоумением оглядывалась по сторонам, пока художник-карикатурист Иосиф Игин представлял свою новую книгу «Музей друзей» с шаржами на известных персон.В передаче, которую показывали на фоне очертания телебашни на Шаболовке, выступали певцы, балерины, артисты Театра музыкальной эксцентрики. Заглянул туда «на огонек» и актер Владимир Лепко. Встреченный Ножкиным гость явился в образе Фунта из романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок» (эту роль артист исполнял в то время в Театре Сатиры).Программа длилась около сорока минут. «У нас будет еще немало встреч. И давайте надеяться, что они будут самыми разнообразными», — сказала на прощание Уразбаева, а напарник своим задушевным голосом ей вторил: «Двери нашего кафе распахнутся перед каждым, кто придет к нам с хорошей улыбкой и открытым сердцем. И пусть нашим главным хозяином всегда будет хорошее настроение». Под занавес звучала песня:Кино и театры закрылись до завтра,Редеет вечерний поток.Друзья, до свиданья, но вновь на свиданьеВ субботу вас ждет «Голубой огонек».Отдохнуть, послушать музыку,На сон грядущий, в поздний час.Субботний вечер, хороший вечерМы приглашаем к экранам вас.Большим событием в телевизионной жизни СССР тот дебютный выпуск не стал. И все же огромную, всесоюзную популярность «Голубой огонек» завоевал очень быстро. О нем часто писали в прессе. Миллионы увлеченных просмотром советских граждан иного субботнего времяпрепровождения себе уже и не желали, с нетерпением ожидали появления на экране любимых актеров, певцов, композиторов, исполнения новых, «с пылу с жару», песен. На телевидение приходили мешки писем с благодарностями и пожеланиями чаще видеть на ТВ полюбившихся артистов.Со временем передача стала выходить не только по субботам, но и в праздничные дни. Ведущие часто менялись, пока создатели «Голубого огонька» не вернулись, что называется, к истокам, не привлекли к созданию выпусков «старых знакомых» Шилову и Кириллова.«Не каждый эфир был удачным, — признавался Игорь Леонидович. — Когда кто-то опаздывал или не приезжал, все волновались, поэтому были особенно собранны. Тогда, как ни странно, передача получалась. Но были моменты, когда все было готово к эфиру, все артисты оказывались на месте, но программа получалась с ошибками. Видимо, из-за того, что расслаблялись».Случались и курьезы. К примеру, Валентина Леонтьева во время съемок угодила ненароком каблуком-«шпилькой» в расщелину пола. Попыталась выдернуть — не вышло. Пришлось ходить по залу и брать интервью босой. Хорошо, что операторы быстро сориентировались и стали снимать ее «без ступней».Меню для гостей постепенно разнообразилось, на столиках стали появляться бокалы с соками, пирожные, фрукты. Все это готовила для приглашенных бутафор Клавдия Леонидовна, чью фамилию история, увы, не сохранила. Однажды она заболела, и подготовкой антуража занялась малоопытная девушка с телестудии, которая почему-то вместе с настоящими яблоками положила в вазы муляжи.На один из таких восковых фруктов польстился незадачливый гость, к несчастью, еще и зарубежный. Он взял «яблоко», надкусил и сломал зуб. Потом сотрудникам телевидения пришлось не только извиняться перед иностранцем, но и оплачивать ему стоматологические услуги.Список ведущих не ограничивался замечательной, знакомой каждому в Советском Союзе парой. В разное время гостей «Голубого огонька» встречали Татьяна Шмыга, Алла Пугачева, Олег Анофриев, Валерий Золотухин, Николай Караченцов, Ирина Мирошниченко, Александр Ширвиндт. Однажды передачу вел актер из Польши, исполнитель главной роли в популярном сериале «Ставка больше, чем жизнь» Станислав Микульский.1960-е считаются золотым временем в истории «Голубого огонька». Тогдашние выпуски отличались оригинальностью и разнообразием. В них было много классической музыки, нередко звучали арии из опер и оперетт. Мужчины демонстрировали галантность, обходительность, женщины впечатляли своими туалетами, экстравагантными прическами, драгоценными украшениями. Золота там действительно было очень много, хотя с черно-белого экрана это обилие в глаза не бросалось.Частыми участниками были Майя Кристалинская, Людмила Зыкина, Эдита Пьеха, Марк Бернес, Леонид Утесов, Лариса Мондрус, Иосиф Кобзон. Редкий выпуск «Голубого огонька» проходил без Аркадия Райкина, дуэтов юмористов Мирова и Новицкого, Тимошенко и Березина (Тарапуньки и Штепселя).Сюда приглашали ученых, передовиков труда, покорителей Вселенной. Побывал здесь, конечно же, и первый космонавт планеты Юрий Гагарин. Уважаемые гости не просто сидели за столиками, они пели, танцевали, шутили, обсуждали злободневные темы. «Голубой огонек» становился настоящим зеркалом жизни страны.В 1970-е в передаче появились Лев Лещенко, Эдуард Хиль, Муслим Магомаев, София Ротару, Лайма Вайкуле, Николай Сличенко... Главным ответственным за юмор создатели программы «назначили» Геннадия Хазанова. Выступали и артисты зарубежной эстрады, преимущественно — из соцстран: Карел Готт из Чехословакии, Радмила Караклаич из Югославии, Эмил Димитров из Болгарии, Марыля Родович из Польши, Янош Коош из Венгрии и многие, многие другие.За всем, что происходило на съемках «Голубого огонька», пристально наблюдали идеологические кураторы. Вольностей они не допускали не только в одежде и поведении на публике, но и в спичах, интермедиях, песнях. Например, в 1986 году было приказано вырезать номер Аллы Пугачевой с песенкой «Эй вы там, наверху!», где певица грозила шумным соседям:Эй, вы там, наверху! От вас опять спасенья нет!Не могу больше слушать я этот ваш кордебалет!Эй, вы там, наверху! Не топочите, как слоны,От себя отдохните, ну дайте, дайте тишины!Бдительные цензоры, как нетрудно догадаться, решили, что вокально-ритмический монолог певицы обращен, ни много ни мало, к советской власти, хотя, конечно же, никакой политической подоплеки там было.А Константин Райкин однажды появился перед камерами в пиджаке на голое тело. Блюстители нравственности сочли это пошлостью и потворством дурному вкусу, сцену не вырезали, но монтажерам пришлось «размывать» картинку. Впрочем, к моменту выхода на эстраду Райкина-младшего случаев на грани норм советской этики произошло немало.Прежде теленачальство возмущалось, например, эксцентричной «выходкой» Олега Попова, который, пародируя Шмыгу, надел платье на бретельках и туфли на высоких каблуках, вокальным номером Магомаева, спевшего на итальянском языке песню Bella Bambina, а заодно продемонстрировавшего элементы запрещенного тогда твиста (вырезать кадры с выступлением певца не стали, слишком уж он был популярным).Долго не пускали на передачу Валерия Леонтьева: он не вписывался в традиционный образ советского артиста. Одна из ведущих «Голубого огонька» Татьяна Судец рассказывала: «Его все время причесывали, какими-то заколочками закалывали. У Валерия костюмы были необыкновенные, искрящиеся, летящие туда-сюда. У Леонтьева есть песня — не помню названия, и когда он ее исполнял, а его снимали сверху, он смотрел так, как будто рвется вверх — пустите! И его пустили».Пожалуй, больше всех снимался в «Голубом огоньке» Иосиф Кобзон. Как-то раз в 60-е он предстал перед публикой с приклеенной бородой и игрушечным автоматом в руках, изображая кубинского революционера. Артист вдохновенно исполнил песню «Куба — любовь моя», а аккомпанировала ему Александра Пахмутова.Перечисление одних только имен участников популярной телепрограммы могло бы занять, наверное, с десяток журнальных страниц. «Голубой огонек» держал марку высокого качества долгие годы, оставаясь одной из самых востребованных передач на отечественном ТВ.Шли годы, менялись эпохи, а вместе с ними — моды, вкусы, пристрастия. Более того, ветер (а верней, ураган) перемен унес в небытие Советский Союз, где эта веселая программа была необходима миллионам граждан. В какой-то момент ее закрыли, казалось, навсегда. Однако по прошествии лет ренессанс «Голубого огонька» все же состоялся, хотя на сей счет у современных зрителей мнения самые разные.Кто-то предпочел бы вовсе не видеть в новогоднюю ночь то, что показывают под вывеской легендарной телепередачи, а кого-то такие «шоу» вполне устраивают. Спорить тут бессмысленно, ведь, как сказал когда-то Владимир Маяковский, «если звезды зажигают — значит, это кому-нибудь нужно? Значит, кто-то хочет, чтобы они были?».Фото Виталия Созинова и Валерия Христофорова, ТАСС и Фотохроника/ТАСС.