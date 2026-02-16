Семейный триллер «Кто-то должен умереть»: богатые не плачут — убиваются

Действующие лица, совсем напротив, не блещут никакими изысками. Это — не образы, а функции, позаимствованные из классических детективных уравнений и оказавшиеся числителями без знаменателей.Классический сюжет «убийства в закрытой комнате» подразумевает, что присутствующих связывают запутанные отношения и предыстории, широкий контекст и глубокий подтекст. Однако сверх адюльтера в данном случае почти ничего не просматривается, а раз так, то никто ни в чем будто бы и не виноват, и главным вопросом становится не «Кто?» или «Для чего?», а «С какой же стати?». По мере развития событий вырисовывается простой ответ: авторы сами того не ведали, а веровали, что в мире богатых так уж заведено: убивают со скуки, потому как с жиру бесятся.Разумеется, случается всякое, но много ли в том толку для детективных интриг, исследующих моральные дилеммы в оптике криминальных расследований? Между тем режиссер намекает: истинное преступление скрывает сам факт умолчания предыстории. В первой же сцене персонаж Деревянко оговаривается: мол, адвокаты решили все проблемы его компании и теперь он чист перед законом.Увы, ничего более об истоках и обстоятельствах его материального процветания мы не узнаем, и это типично. В девяти случаях из десяти нувориши не могут объяснить происхождение своих богатств и успехов, ни даже вкусов и пристрастий, вплоть до домашней обстановки... Может быть, поэтому их родовые гнезда так смахивают на мавзолеи, семейные разборки — на ритуальные процедуры, а внезапные нелепые смерти — на жертвенные заклания. Причем — не только в антиутопиях Пазолини или на островах Эпштейнов, а в самых нелепых картинах по глупым пьесам…Как отмечал Оскар Уайльд, жизнь куда старательней подражает искусству, чем искусство жизни. Даже такому «искусству», что еще страшнее…