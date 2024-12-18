«Гладиатор 2»: кто на новенького, уноси готовенького!

Алексей КОЛЕНСКИЙ

Сетевая премьера «Гладиатора 2» вызвала разочарование и недоумение: отчего Ридли Скотт подверг шедевр 2000 года столь жалкому аутодафе?

Оригинальный фильм стал лауреатом пяти главных «Оскаров» и мировым хитом нескольких поколений. Увы, надежды на второе пришествие «мечей и сандалий» не оправдались. Сиквел переписывался десятки раз и обернулся бледным ремейком оригинала: 87-летний классик не ведал, что творил, или так и было задумано? Приглядимся к деталям.

196-й год нашей эры. Римляне берут приступом последний независимый город африканского побережья, но автор не упоминает, что павшая крепость — оплот заклятых врагов карфагенян, уже проникших в Вечный город. Согласно хронологии, год спустя сенаторы вручат судьбу империи карфагенянину Септимию Северу и наступит эпоха упадка. Однако у Скотта Римом правят уже его наследники Каракалла и Гета, выведенные изнеженными вырожденцами.

Впрочем, и их век уже отмерен. Трибун Марк Акаций пленяет карфагенского полководца Луция — тот попадает в рабство и становится гладиатором с далеко идущими планами. Как и в оригинальной ленте, арена римского цирка превращается в арену политической борьбы, по ходу которой выясняется, что Луций — сын погибшего легендарного гладиатора Максимуса и здравствующей Луциллы, ставшей супругой его заклятого врага Акация. По праву первородства гладиатор претендует на трон, но, как и отец, отчего-то мечтает лишь передать власть гражданам сенаторам.

Проблема в том, что цирк уже не тот. Арена первой части служила не только ристалищем публичной политики, но местом становления гражданина, вершителя судьбы Империи. «Сердце Рима бьется в Колизее!» — провозглашали прежние сенаторы. Во второй серии цирк превратился в сценический трансформер для инсценировок былых сражений… с участием бабуинов, носорогов и акул!

Машина тотального шоу подменила историческое пространство, равнодушно перемалывая кости бойцов и не оставляя ни сантиметра для самовыражения. В нынешнем цирке нет места и для явления императора, олицетворяющего высшую власть, непререкаемый порядок вещей. Оттого-то персонажи непрестанно цитируют строки «Энеиды», коими Сибилла наставляла спустившегося в Аид героя:

Легок в подземное царство путь: днем и ночью открыты

Врата мрачного Дома Плутона; но вспять воротиться

В светлую высь под небеса — вот труд, вот подвиг великий!..

Разумеется, речь не о Древнем Риме, а современном мире, пространством идентичности которого служит хаос цифровой медиасреды. В ее слепом пятне функционируют не личности, а бинарные оппозиции, оттого и главных действующих лиц подменяют здесь двойники — исполнители ролей Луция и Акация, Каракаллы и Геты подобраны в силу типажного сходства, на которое красноречиво намекает заголовок Gladiiator. По мысли автора, в капкане нынешних темных веков «мир-войны» лишаются смысла не только любые аналогии и идентичности, а история как таковая. Следовательно, и сиквелы. То есть контексты.

«Гладиатор 2»

Режиссер Ридли Скотт

В ролях: Пол Мескал, Педро Паскаль, Дензел Вашингтон, Конни Нильсен, Джозеф Куинн, Дерек Джекоби, Фред Хечингер, Рори Макканн, Мэтт Лукас, Питер Менса