«С художника спросится»: спектакль к столетию «Принцессы Турандот» в Театре Вахтангова

Юлия ШАМПОРОВА

Новый документальный спектакль Аси Князевой, поставленный на Симоновской сцене Театра Вахтангова, посвящен истории жизни учителя Вахтангова Леопольда Сулержицкого, который сыграл важную роль в постановке «Принцессы Турандот» и творчестве основателя театра.

Весь сезон Театра имени Евгения Вахтангова — спектакли, выставки, публичные мастер-классы и выступления — посвящен особой дате, столетию одного из главных московских театров. Ровесник театра и его визитная карточка — легендарный спектакль «Принцесса Турандот», который на протяжении века почти не выходил из репертуара театра. В конце февраля исполнилось 100 лет со дня премьеры спектакля Евгения Вахтангова, который принес его создателю мировую славу, а театру — международное признание и преданность зрителей.

Именно этому событию посвящена фотовыставка, которая открылась в большом зрительском фойе театра. В фойе бельэтажа — костюмы исполнителей главных ролей, которые были задействованы в постановке спектакля в версии 1963 года. В экспозиционном зале представлен костюм и реквизит первого исполнителя роли Тартальи на премьере 1922 года Бориса Васильевича Щукина.

Этой же дате посвящен и премьерный документальный спектакль театра, представленный на Симоновской сцене, «С художника спросится», который поставила молодой режиссер Ася Князева, дочь актера и ректора Щукинского училища Евгения Князева.

В своем бессмертном творении Евгений Вахтангов смешал все стили, используя комедию дель арте, карнавал масок, римско-греческую трагедию, драму и балаган. К этим же приемам прибегает и режиссер спектакля «С художника спросится», обращаясь к прямому цитированию сцен из спектакля.

Проект посвящен Евгению Борисовичу Вахтангову и, прежде всего, его учителю Леопольду Антоновичу Сулержицкому, или «Сулеру», как называли его друзья, среди которых были Лев Толстой, Антон Чехов, Максим Горький, Константин Станиславский и многочисленные актеры Художественного театра.

Слуги просцениума, цанни, из «Принцессы Турандот» в исполнении Евгении Ивашовой, Елизаветы Палкиной, Владимира Логвинова, Артема Пархоменко, Алексея Петрова, Эльдара Трамова переносят зрителя во времена зарождения Вахтанговского театра, учебы Евгения Вахтангова у Сулержицкого в 1-й студии МХТ и работы над несколькими спектаклями МХТ и Театра Вахтангова.

«С художника спросится» — логоцентричный спектакль, который строится на монологах актеров, читающих фрагменты из дневниковых записей и писем Сулержицкого, Вахтангова, Станиславского, Толстого, Чехова, Горького и других знаменитых современников. В центре повествования — фигура Леопольда Сулержицкого, театрального режиссера, педагога, безвременно ушедшего в 44 года. Сулержицкий был сподвижником Константина Станиславского в МХТ и учителем Евгения Вахтангова. Возникновение многих спектаклей Вахтангова, особенно «Принцессы Турандот», связывают с непосредственным влиянием на него Сулержицкого.

Декорации и костюмы выполнены исключительно в синих тонах, а само повествование, в завязке которого разговор Евгения Вахтангова с кучером кареты, на протяжении всего спектакля не покидавшей сцену, включает в себя большое количество цитат из различных источников. И потому порой сложно уследить за аудиальным рядом спектакля, который значительно интенсивнее визуального ряда, где не так много ярких режиссерских находок, — повествование, скорее, строится на тексте и убедительной игре актеров.

Сулержицкий был другом семьи Льва Толстого, убежденным «толстовцем» и даже помогал переселению духоборов (русская религиозная группа, отвергающая внешнюю обрядовость церкви), которой покровительствовал Толстой, с Кавказа в Канаду. Друг Чехова и Горького, во время гастролей Сулер знакомится со Станиславским и становится его помощником и режиссером Художественного театра. Считается, что он, с его склонностью к восточным практикам, медитации и йоге, оказал большое влияние на учение Станиславского и на участников 1-й студии МХТ, которой руководил. Именно под его руководством сформировались такие актеры, режиссеры, педагоги, как Михаил Чехов, Ричард Болеславский, Евгений Вахтангов, Борис Сушкевич, Григорий Хмара, Серафима Бирман, Софья Гиацинтова, Владимир Готовцев и многие другие.

В качестве режиссера Сулержицкий вместе со Станиславским поставил «Драму жизни» Гауптмана и «Жизнь человека» Андреева, «Синюю птицу» Метерлинка (в соавторстве с Москвиным и Станиславским), «Гамлета» Шекспира (в соавторстве с Крэгом и Станиславским). Он также ставил «Синюю птицу» в театре Режан в Париже по мизансценам МХТ.

Создатели спектакля уверены: если бы не безвременная кончина режиссера, он мог занять достойное место в театральной летописи наравне со своими более известными коллегами. А его влияние на Евгения Вахтангова, любимого ученика, и на его последующие театральные спектакли, сложно переоценить. Говоря о Сулержицком, Толстой отмечал, что тот обладал драгоценной способностью бескорыстной любви к людям, а уметь любить — значит все уметь.

Рассказ о жизни Леопольда Сулержицкого, его служении театру, его творческих муках неудовлетворенности от сделанного — это и яркий документ эпохи, и трагедия человека, ушедшего слишком рано и не реализовавшего свой потенциал полностью.

И если театральное искусство — единственное, от которого не остается никаких материальных памятников, поскольку суть его — живое искусство, то спектакль «С художника спросится» — попытка хоть немного уловить чудо создания нового спектакля, проследить путь его творца и вдохновителя, показать, как короткая жизнь учителя получила продолжение в делах знаменитого ученика.

Фотографии: Владимир Федоренко / РИА Новости.