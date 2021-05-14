МХАТ: новое старое назначение

Елена ФЕДОРЕНКО

Минкультуры продлило контракт с худруком МХАТ имени Горького Эдуардом Бояковым, Татьяна Доронина держит мхатовскую паузу.

Столица ждала назначения творческого лидера Московского художественного академического театра имени Максима Горького сразу после майских каникул. Так и случилось. Предпосылкой закономерного предвкушения стали внесенные в конце апреля в Устав МХАТ изменения, согласно которым руководство театром переходит в руки его директора и президента — народной артистки СССР Татьяны Дорониной, руководившей коллективом с 1987 по 2018 год, когда ее сменил Эдуард Бояков. Кадровые перестановки последовали в день вступления Устава в силу — 12 мая.

На следующий день, 13 мая, во МХАТ имени Горького состоялся сбор труппы. На собрание, в соответствии со сложившейся печальной традицией, вызывали по спискам только благонадежных членов коллектива, так что часть актеров осталась за бортом. Собравшимся огласили письмо Министерства культуры о назначении Эдуарда Боякова (его кандидатура согласована с Минкультом) на должность художественного руководителя театра. Действие контракта — пять лет. Безработным Эдуард Владиславович оставался неполные сутки — 11 мая он оставил должность худрука-директора, а 12-го подписал договор о художественном руководстве, не обремененном директорскими функциями.

Кассандрой оказалась пресс-секретарь МХАТа Виктория Мусина-Пушкина, которая в день оглашения нового Устава успокаивала «Культуру», убеждая, что ничего по сути дела не меняется: «Директор теперь возьмет на себя финансовые, хозяйственные, бытовые вопросы. Ни для Эдуарда Боякова — худрука МХАТ имени Горького, ни для его заместителя Захара Прилепина, ни для главных творческих единиц, ни для труппы, ни для административной части театра вообще ничего не меняется, а сам Эдуард Владиславович наконец-то сможет полноценно заняться исключительно творческими вопросами». О Дорониной она рассказала: «Теперь Татьяна Васильевна не обижена — Минкульт расширил ее права как президента театра. Не знаю, появится ли она в театре или нет, но мы всегда ее рады видеть. Захочет ли она что-то делать — это только она должна решить».

Выбор сделан, но интрига остается. Если Эдуард Бояков сохраняет свое положение, то можно предположить, что МХАТ продолжит постижение йоги, пригласит в лектории, в том числе по корневым вопросам отечественной культуры, поманит танцевальными кружками и эзотерическими умозаключениями — все эти не самые профильные для театра увлечения расцветали в новейшей истории МХАТа. Но поддержит ли эти практики директор, которому (по согласованию с Минкультом и президентом театра) в соответствии с Уставом переданы расширенные полномочия — от управления финансами до права приглашения художественного руководителя, — неясно. Хлопотные директорские обязанности сегодня исполняет опытный и осторожный управленец Олег Станиславович Михайлов, но он остается и.о. исполнительного директора, что, конечно, совсем не то же самое, что директор. Худрук же лишен права финансовых распоряжений, что в определенной степени ограничивает его творческие свободы. Чтобы дело сладилось, распределение средств и творческие поиски должны идти по одному вектору. Михайлов — человек бояковского призыва, но удержит ли он власть?

А Татьяна Васильевна Доронина в театре так и не появилась. Она из поколения, которое крепко держит данное слово — не переступать порога театра при нынешнем составе руководителей, чьи эстетические взгляды ей чужды. Еще раз озвученное ее требование вернуть роли актерам, выступившим за возвращение полномочий прежнему худруку, похоже, пока не услышано. Напомним, что Министерство культуры «скорректировало» театральный Устав по итогам проверок, обнаруживших перерасходы средств, нарушения в использовании федерального имущества, выполнении государственного задания, проведении ремонтных работ, использовании президентского гранта, осуществлении государственных закупок.

На встрече с труппой и.о. исполнительного директора Олег Михайлов доложил, что театр провел все мероприятия по ликвидации выявленных нарушений, остался только долг в 72 миллиона рублей, но он — шлейф от прежнего руководства. Правда, никаких деталей не раскрыл. Олег Станиславович также сообщил, что по заявлению театра возбуждено уголовное дело в отношении групп в соцсетях, которые размещают информацию, «порочащую честь, достоинство и деловую репутацию театра и его руководства». В свою очередь оппоненты — беспокойные и мятежные защитники Татьяны Васильевны, похоже, не опускают руки и будут биться за честь Дорониной и за права на свои спектакли, которых их лишили за вольнодумство. Так что директорский тип правления, по сути прописанный в Уставе, не спустил дело на тормозах, а обеспечил творческую паузу в череде скандалов и неприязней, которые сопровождают МХАТ последние годы. Впереди летние каникулы, за ними, возможно, новый виток выяснения отношений. Лица актеров, расходившихся со сбора труппы, не светились радостью… Хотя творческие планы были озвучены. В завершение текущего театрального года МХАТ в начале июня сыграет премьеру спектакля об Иосифе Сталине «Чудесный грузин». На начало следующего сезона анонсировались четыре премьеры: «Розовое платье с зеленым пояском» Наталии Мошиной, «Женщины Есенина» и «Хлорофилия» по прозе Захара Прилепина и Андрея Рубанова, трагедия «Ромео и Джульетта» и детский спектакль «Пиноккио». И это — еще не вся перспективная программа.