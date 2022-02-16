Существует ли ад?

Современный человек не очень верит в такую геену огненную, где черти жарят людей на сковородках. Но каков же тогда настоящий ад и есть ли он на самом деле?

Французского философа и драматурга Жана-Поля Сартра принято укорять в нелюбви к людям. Чаще всего, критики мыслителя ссылаются на его пьесу «За закрытыми дверями». Вернее - на реплику одного из персонажей: «Ад это другие». На самом деле, логика Сартра глубже и тоньше. Его герои всячески стремятся найти утешение в другом, преодолеть болезненную отчуждённость, которая терзает их изнутри. Но в конечном счёте не могут сделать этого.

Когда у одного из персонажей появляется возможность покинуть комнату, оказавшуюся адом, и выйти в «коридор» - обрести хотя бы теоретическую возможность почувствовать чью-то любовь, он отказывается это сделать. Прикосновение к реальности другого страшит, а сам другой почему-то видится адом.

Сюжет Сартра, строящийся вокруг осмысления феномена адских мук (которые почему-то состоят не в огне и сковородках), в ряде случаев пересекается с ещё одним литературным опытом погружения в преисподнюю - повестью английского писателя и богослова К.С. Льюиса «Расторжение брака».

В данном случае обитателям ада - скучного, серого городка - даётся возможность не только посетить на экскурсионном автобусе райские обители, но даже остаться там. На удивление, абсолютное большинство адских туристов отказываются променять своё тоскливое состояние на предельно радостную и яркую реальность рая. Меня, как преподавателя духовной академии, больше всего умиляет реплика профессора богословия: «Да, кстати, чуть не забыл! Не могу я с тобой идти (в рай - А.Б.) у меня же в пятницу доклад. У нас ведь есть богословский кружок. Как же, как же… интеллектуальная жизнь, я бы сказал, бьет ключом».

Льюис, правда уже не так пессимистично как Сартр, подмечает ровно то же свойство ада. Его обитатели болезненно зациклены на себе самих. Это одиночество подобно сладкому яду манит и отравляет их одновременно.

Для христианского богословия существование ада представляет собой большую трудность для осмысления. Ведь факт посмертных мучений человеческих душ в преисподней трудно согласуется с учением о Боге-Любви. Можно было бы предположить, что ад есть просто педагогическая выдумка Церкви, созданная для стимулирования духовной жизни верующих. Но вот незадача - о преисподней (или иначе - геенне) в Евангелии неоднократно говорит сам Иисус Христос. И тут необходимо историко-культурное пояснение.

Всякий раз, когда Спаситель упоминает ту самую геенну огненную, он использует очень понятный современникам образ. А именно - свалку в ущелье Генном, где когда-то совершались языческие жертвоприношения, а потом стали сжигать ненужные вещи. Огонь, пылающий в этой преисподней, не столько пламя мучения, сколько боль отчуждения и ненужности.

Герои Сартра, совершившие при жизни ужасные поступки, не могут это признать и так вновь почувствовать любовь. Персонажи Льюиса настолько порабощены суетливой мелочностью жизни в адском городке, что не видят очевидного. Место их обитания на самом деле меньше одной райской травинки. Рассуждая над тем, в чем состоит причина адских мучений, один из знаменитых богословов древности - праведный Николай Кавасила - сказал: «Двери ада заперты, но заперты они изнутри». В данном случае целью этой отчуждённости является оградить себя от присутствия Бога.

Христос в Евангелии говорит, что «Царство Божие внутрь нас есть». То есть предчувствие рая может настигнуть человека уже здесь - на земле. Но ровно то же можно сказать и об аде. Он тоже - вполне логичное продолжение человеческой жизни. Только чрезвычайно печальное и одинокое. Ведь там, где присутствию Бога мешают, всё рано или поздно приходит к запустению и одиночеству. Что хорошо показано в известной беседе святого Макария Великого с черепом умершего языческого жреца. Тот говорит Макарию следующее: «Мы находимся в великом огне — и не видим друг друга. Когда же ты молишься, мы начинаем немного видеть друг друга, и это служит нам утешением». Но утешением всё же относительным.

В «Расторжении брака» Льюиса ад кажется большим городом. Но не потому, что там много обитателей. А потому что многие жители ада терпеть не могут друг друга и стараются жить по одиночке в отдалении друг от друга. Это, безусловно, доставляет им страдание, но еще бОльшей болью для них является отказаться от собственного эго. И по отношению к другим людям, и по отношению к Богу. Человек, в течение земной жизни стремившийся от Творца сбежать, за порогом этой реальности доведет свое желание до абсолюта.

Некоторой разгадкой тайны, как Бог-Любовь соотносится с существованием ада, является реальная свобода, которой обладают все разумные создания Божии. Эта свобода способна как соединить нас с Творцом, так и оттолкнуть от Него. И да. Бог всё же сотворил камень, который не в состоянии поднять. Человек, не желающий находиться в единстве с Богом, может отдалиться от него или даже начать Ему противостоять. Как делал сначала Саул - будущий апостол Павел, которого явившийся ему Христос спросил: "Трудно тебе идти против рожна (буквально рогатины для охоты на медведя - А.Б.)»? Разъяренный медведь испытывает боль от оружия охотника, но ослеплённый этой же болью приближает свою гибель.

Святой Исаак Сирин, рассуждая об адских мучениях, употребляет выражение - "кнут Божественной любви». Эти слова не означают, что Господь наказывает людей в аду. Но то, что они сами через неверно использованную свободу превратили бытие (благой дар жизни от Бога) в нестерпимую муку добровольного отчуждения и одиночества.

Впрочем, здесь есть одно грандиозное НО. Царь Давид, обращаясь к Богу, пишет: «куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо – Ты там; сойду ли в преисподнюю – и там Ты» (Пс.138,7-8). Бог не бросает людей – в том числе и тех, кто Его отверг. Господь в полной славе является Себя в Раю. В аду Он тоже присутствует, но делает это максимально незаметно. Бог, не решаясь нарушить человеческую свободу, позволяет обитателям ада быть там, где для них пока «терпимо», хотя всё могло бы быть совершенно иначе! И возможно - ещё будет...