Умер писатель, журналист Дмитрий Бавильский

Ушел из жизни писатель, литературовед, музыкальный и арт-критик Дмитрий Бавильский.





Об этом сообщил в Telegram историк культуры Николай Подосокорский. Он написал, что Бавильский скончался 17 февраля в Челябинске на 58-м году жизни.





Дмитрий Бавильский занимал должность заместителя главного редактора журнала «Уральская новь», работал заведующим литературной частью в Челябинском академическом театре драмы. Его журналистская карьера включала работу редактором отдела культуры в изданиях «Взгляд» и «Частный корреспондент».





С 2014 по 2017 год Бавильский курировал три отдела («Музеи», «Реставрация», «Книги») в ежемесячной газете «The Art Newspaper Russia». Долгое время он также отвечал за раздел «Библиотечка эгоиста» в сетевом журнале «Топос» и руководил отделом прозы в журнале «Окно». Помимо этого, он входил в состав редакционных советов журналов «Урал» и «Новый берег».





Бавильский является автором книг «Вавилонская библиотека», «Семейство пасленовых», «Едоки картофеля», «Ангелы на первом месте», «Нодельма», «Последняя любовь Гагарина» и «Красная точка».





Вклад Бавильского в литературу отмечен многочисленными наградами. Он дважды становился лауреатом премии журнала «Новый мир», удостоен премии Андрея Белого и специального приза Всероссийской литературно-критической премии «Неистовый Виссарион».



