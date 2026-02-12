Мариинский театр отметит юбилеи Анны Павловой и Льва Бакста

В феврале на Исторической сцене Мариинского театра пройдут показы балетов в хореографии Михаила Фокина.



Программу приурочили к двум знаковым датам — 145-летию со дня рождения Анны Павловой и 160-летию со дня рождения Льва Бакста, сообщает пресс-служба театра.





15 февраля зрителям представят сразу четыре одноактных балета: «Жар-птицу» Стравинского, «Видение розы» на музыку фон Вебера, «Лебедя» на музыку Сен-Санса и «Шехеразаду» на музыку Римского-Корсакова.





«Анна Павлова — одна из величайших балерин в истории, легенда, которая вдохновляла и служила примером для подражания многим артистам по всему миру. Легкость движений, музыкальность и совершенная техника исполнения делали каждое выступление танцовщицы незабываемым», — рассказали в театре.



Лев Бакст оказал огромное влияние на развитие театральной сценографии и костюма. Сегодня в Мариинском театре можно увидеть балеты в декорациях и костюмах, созданных на основе эскизов Льва Бакста.



