Мариинский театр отметит юбилеи Анны Павловой и Льва Бакста
В феврале на Исторической сцене Мариинского театра пройдут показы балетов в хореографии Михаила Фокина.
Программу приурочили к двум знаковым датам — 145-летию со дня рождения Анны Павловой и 160-летию со дня рождения Льва Бакста, сообщает пресс-служба театра.
Программу приурочили к двум знаковым датам — 145-летию со дня рождения Анны Павловой и 160-летию со дня рождения Льва Бакста, сообщает пресс-служба театра.
15 февраля зрителям представят сразу четыре одноактных балета: «Жар-птицу» Стравинского, «Видение розы» на музыку фон Вебера, «Лебедя» на музыку Сен-Санса и «Шехеразаду» на музыку Римского-Корсакова.
«Анна Павлова — одна из величайших балерин в истории, легенда, которая вдохновляла и служила примером для подражания многим артистам по всему миру. Легкость движений, музыкальность и совершенная техника исполнения делали каждое выступление танцовщицы незабываемым», — рассказали в театре.
Лев Бакст оказал огромное влияние на развитие театральной сценографии и костюма. Сегодня в Мариинском театре можно увидеть балеты в декорациях и костюмах, созданных на основе эскизов Льва Бакста.
Лев Бакст оказал огромное влияние на развитие театральной сценографии и костюма. Сегодня в Мариинском театре можно увидеть балеты в декорациях и костюмах, созданных на основе эскизов Льва Бакста.
Главные партии в дневном показе исполнят Оксана Скорик, Елена Свинко, Екатерина Осмолкина, Валерия Кузнецова, Константин Зверев, Максим Зюзин, Халид Мардини. Дирижер — Борис Грузин. Вечером на сцену выйдут Виктория Терёшкина, Екатерина Кондаурова, Мария Буланова, Кристина Шапран, Никита Корнеев, Евгений Коновалов, Роман Беляков. За пультом — Валерий Овсяников.
Фото: пресс-служба Мариинского театра