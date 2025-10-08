115 картин из 40 регионов участвовали в фестивале «От чистого истока» в Байкальске

В Байкальске Иркутской области состоялась церемония закрытия юбилейного, пятнадцатого Всероссийского фестиваля визуального творчества «От чистого истока».



На заключительные мероприятия съехались лауреаты — любители кино, операторы и руководители видеостудий со всей страны.





В конкурсной программе, которая включала номинации «Документальный фильм», «Игровой фильм», «Видеоочерк», «Анимационный фильм», «Репортаж» и «Музыкальный клип», участвовало 115 картин из 40 регионов России.





Оценку работам проводило профессиональное жюри под руководством кинорежиссера, доцента РГИСИ Андрея Каминского. В Байкальске эксперты не только подвели итоги, но и провели круглый стол с обсуждением фильмов, а также поделились опытом на мастер-классах для авторов.





Главные награды фестиваля — звания лауреатов I степени — получили документальный фильм «АМБА» Валерия Ускова из Хабаровского края, игровой фильм «Асия» Юрия Аблязова и детской телестудии «СВОИ» из Республики Башкортостан, анимационный фильм «Чайка — необычайка» студии «ДА» из Иркутской области и музыкальный клип «Порушка-Параня» Игоря Трубачева и творческой группы «Аксиома» из Республики Башкортостан.





Также были отмечены наградами Руслан Ивакин из Республики Хакасия, Герман Ланк и Анна Гусева из Санкт-Петербурга, Роман Тырахинов из Республики Саха (Якутия) и детские киностудии из Горно-Алтайска, Ханты-Мансийска, Иркутской области и Башкортостана. Специальные призы получили Дмитрий Малышев из Самарской области, Ольга Рябова из Ивановской области и Алексей Делий из Новосибирской области.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ