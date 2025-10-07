В Ялте стартовал кинофестиваль «Евразийский мост»

В Ялте стартовал девятый Международный кинофестиваль «Евразийский мост».



Торжественная церемония открытия прошла 6 октября в кинотеатре «Сатурн IMAX». Фестиваль продлится до 10 октября.





В конкурсную программу вошли 16 картин из 14 стран. Игровой конкурс представлен 9 лентами, среди которых «Волки» Михаила Кулунакова, «Глаза Востока» Эбрахима Амини и фильм открытия «Оплот стойкости» Николы Вукчевича. В документальной секции зрители увидят 7 работ, включая «Зимник» Юрия Дорохина и «Лексо» Олеси Фокиной.





Оценивать работы будет международное жюри. Игровое кино оценит жюри под председательством итальянского актера и режиссера Фабио Массы. Документальный конкурс возглавит сценарист и режиссер Стивен Ли Мраович (Франция, Сербия). Также зрители смогут проголосовать за понравившиеся фильмы для приза зрительских симпатий.





Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Республики Крым.





Фото предоставлено организатором