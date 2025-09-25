В Москве открылась выставка художника Владимира Волка

В московском Гостином дворе прошла церемония открытия выставки члена Союза художников СССР и России, художника, скульптора и прозаика Владимира Волка.



О событии сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, дочь художника.





«Рада сообщить, что в самом сердце столицы — в московском Гостином дворе — состоялось торжественное открытие выставки работ моего папы — члена Союза художников СССР и России, художника, скульптора и прозаика Владимира Волка. Экспозиция представлена на ярмарке академического искусства «Арт Россия. Классика. Новый взгляд», — написала в Telegram Ирина Волк.





Ирина Волк также поблагодарила организаторов мероприятия, которое проводится при содействии Российской академии художеств.





Ознакомиться с произведениями Владимира Волка можно в течение всех дней работы ярмарки «Арт Россия» — с 24 по 27 сентября. Картины и скульптуры мастера ранее демонстрировались более чем на 120 выставках.





