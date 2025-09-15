В Москве стартует VIII Большой Детский фестиваль

С 28 сентября по 14 ноября 2025 года в восьмой раз пройдет Большой Детский фестиваль (БДФ).





Фестивальные мероприятия пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. В программе — 42 спектакля, 14 фильмов, 18 мультфильмов и 20 книг для детей и подростков. Отбор из 841 заявки провел экспертный совет во главе с Сергеем Безруковым.





Открытие фестиваля состоится 28 сентября в Театре им. Маяковского спектаклем «Багдадский вор и черная магия».



«В этом году фестиваль стал частью национального проекта „Семья“. Для нас это крайне важно, ведь Большой Детский фестиваль — не только про детей, но и про семью в разных ее проявлениях. Он открыт для всех: для маленьких зрителей, которые впервые знакомятся с миром театра, кино и литературы; для подростков, которые ищут ответы на свои вопросы и находят на сцене отражение собственных переживаний; для родителей, которые видят в искусстве пространство для общения и понимания своих детей», — рассказал художественный руководитель БДФ Сергей Безруков.





Особенность фестиваля — детско-юношеское жюри, которое выберет победителей. В программе также инклюзивные проекты, мастер-классы и творческие встречи.





Фото: Артем Геодакян/ТАСС