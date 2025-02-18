Умер заслуженный артист РСФСР Михаил Березин

18 февраля на 84-м году жизни скончался Заслуженный артист РСФСР Михаил Березин. Причиной смерти стали осложнения после болезни.





Председатель Тамбовского отделения Союза театральных деятелей РФ Сергей Левандовский сообщил ИА «Онлайн Тамбов.ру», что печальное известие о смерти актера пришло во время репетиции. Он подчеркнул, что это стало большим ударом для всех коллег, и они восприняли новость с глубокой скорбью. Михаил Павлович отдал много лет служению тамбовскому театру. Актриса Тамбовского драмтеатра Валентина Попова также выразила свои соболезнования, опубликовав сообщение о кончине артиста на своей странице в социальных сетях.





Михаил Березин родился в 1941 году в Новгородской области. После окончания Ленинградского института культуры имени Крупской в 1967 году он три года работал в Псковском драматическом театре, а в 1970 году присоединился к труппе Тамбовского драмтеатра. Актерская карьера Михаила Березина отличалась яркими и выразительными ролями. Его сценические образы запомнились зрителям благодаря самобытному творческому почерку. Среди его значимых работ — Незнамов из спектакля «Без вины виноваты», Пряслин из «Дома» и Лопахин из «Вишневого сада».





В 1986 году он снялся в шестисерийном телевизионном фильме «Война на западном направлении», где сыграл роль Птицына-Глинского. В 2013 году актер исполнил главную роль в документальном фильме, посвященном архиепископу Луке. Кроме актерства, Михаил Березин проявил себя и как режиссер, поставив двенадцать спектаклей и сказок. Его работа «Русская сказка» прошла на сцене Тамбовского драмтеатра более 450 раз.





На протяжении нескольких лет он также занимал должность председателя государственной аттестационной комиссии по специальности «Актерское мастерство» в Державинском университете, где преподавал актерское мастерство и сценическую речь будущим артистам.









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