Минкультуры России и Абхазии договорились укреплять «горизонтальные» связи

Во время визита министра культуры России Ольги Любимовой в Республику Абхазия, стороны достигли согласия по ключевым мероприятиям в области культуры. В российском ведомстве отметили важность укрепления сотрудничества между профильными учреждениями двух стран.





В результате совместной работы планируется реализация множества российско-абхазских проектов в различных культурных сферах, а также поддержка ведущих учреждений Абхазии со стороны России. Первые результаты этой деятельности ожидаются в ближайшем будущем.





В частности, в мае 2025 года при поддержке Фонда кино начнется переоборудование кинозала на 69 мест в АКЦ Москва в Сухуме. Это станет первым современным кинотеатром в республике. Уже 9 мая здесь пройдут премьерные показы фильмов «В списках не значился» и «Кракен». Госфильмофонд России также займется подбором архивных кинолент для показа в новом зале.

Кроме того, в апреле в Государственном музее боевой славы им. В.Г. Ардзинбы и Ресурсном центре Россотрудничества в Гал пройдет некоммерческий показ фильма «Блиндаж» (2024) при поддержке АО «Роскино».





Важным событием станет открытие совместной выставки «Кино Победы» в Государственном музее Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба, которая откроется в мае. Экспозиция будет посвящена ключевым фильмам Великой Отечественной войны.





Российские учреждения также подготовили два выставочных проекта, включая выставку «Два берега. Диалог молодых художников Абхазии и Крыма», которая стартует 21 февраля в Абхазском государственном драматическом театре.





Работа продолжится над реконструкцией Национальной картинной галереи Абхазии, завершение которой запланировано на лето 2025 года. Первой выставкой станет масштабная экспозиция «Под южным небом», где будут представлены произведения из известных российских музеев.





В августе 2025 года откроется театральный музей в Государственном русском театре драмы имени Ф.А. Искандера, концепцию которого разрабатывает Государственный театральный музей имени А.А. Бахрушина.





Также осенью в Абхазию с гастролями приедет театр им. Е. Вахтангова, а Русскому театру им. Ф.А. Искандера окажут помощь в создании новых постановок. Впервые поддержку получит и Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба.





В мае 2025 года Росгосцирк проведет свои первые гастроли в Абхазии с открытием Цирка-Шапито на стадионе Динамо в Сухуме. Ожидается, что цирк начнет свою работу 15 июня 2025 года.









Фото: Минкультуры России



