Катя Лель и Елена Ваенга удостоены звания заслуженных артисток

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ страны певицам Кате Лель и Елене Ваенге.



Указ об этом опубликован на официальном портале правовых актов.





Артистке Кате Лель 50 лет. Ее музыкальная карьера достигла расцвета в начале 2000-х годов. Среди самых известных песен певицы — «Мой мармеладный», «Муси-пуси», «Огни» и «Я по тебе скучаю». Лель также является народной артисткой Чечни и Кабардино-Балкарии.





Елена Ваенга (настоящее имя — Елена Хрулева) отметила 48-летие. Ее первые шаги в музыке начались в Санкт-Петербурге, а всероссийскую известность певица обрела после выхода альбома «Белая птица» в 2005 году. В ее копилке четыре премии «Золотой граммофон», два звания лауреата «Песни года», а также звания народной артистки Республики Адыгея и Марий Эл.









Фото: пресс-служба Кремля