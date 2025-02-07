ПФКИ завершил прием заявок на грантовый конкурс 2025 года

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) завершил прием заявок на второй грантовый конкурс 2025 года.



Стартовал конкурс 17 декабря 2024 года.



«В скором времени фонд объявит количественные результаты 14-го конкурса. Напомним, [что] свои заявки могли подать индивидуальные предприниматели, представители бизнеса, НКО, а также муниципальных учреждений по всей стране», — указано в сообщении ПФКИ.



Победителей конкурса объявят 20 мая 2025 года.



Среди нововведений конкурса этого года стал специальный блок, в котором участники отмечали, какой из традиционных ценностей, прописанных в президентском указе, соответствует проект. Заявки на проект можно было подать по 12 направлениям: «Единство с судьбой России», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Многонациональный народ», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место силы».