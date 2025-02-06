Владимир Путин поздравил Игоря Матвиенко с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил известного продюсера и композитора Игоря Матвиенко с 65-летием. В телеграмме, размещенной на сайте Кремля, глава государства отметил самобытность и щедрость дарования юбиляра.





Путин подчеркнул, что Матвиенко достиг значительных успехов в различных творческих сферах, проявив себя как выдающийся композитор и автор множества популярных мелодий. Президент также отметил организаторские способности Матвиенко и его роль наставника для молодых артистов.





Российский лидер выразил радость от того, что композитор по-прежнему полон вдохновения и энергии, реализуя масштабные музыкальные проекты. Путин оценил вклад Матвиенко в помощь талантливой молодежи на пути к признанию и пожелал ему крепкого здоровья и успешной реализации всех планов.





Игорь Матвиенко родился 6 февраля 1960 года в Москве. За свою карьеру он работал над проектами таких известных коллективов, как «Любэ», «Иванушки International», «Девочки», «Корни», «Фабрика», «Город 312» и «Моя Мишель». В 90-х годах он сотрудничал с такими исполнителями, как Женя Белоусов, Михаил Гребенщиков, Виктория Дайнеко и Сати Казанова.









Фото: Kremlin.ru