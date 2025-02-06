В РАХ откроется выставка «Сергей Есенин. Бесконечная легенда»

Российская академия художеств совместно с Воронежским народным музеем Сергея Есенина анонсировали выставочный проект, посвященный 130-летию со дня рождения знаменитого поэта. Выставка под названием «Сергей Есенин. Бесконечная легенда» представит более 100 произведений живописи, графики и скульптуры современных художников, вдохновленных творчеством Есенина.





Экспозицию дополнит ряд уникальных предметов и изданий, связанных с жизнью одного из самых трогательных поэтов Серебряного века. Основу выставки составят работы из художественного фонда музея, который значительно пополнился благодаря регулярным «Есенинским пленэрам», проводимым с 2012 года на родине поэта в селе Константиново Рязанской области.





В пленэрах принимали участие известные российские художники, включая академиков Российской академии художеств, таких как Анатолий Любавин, Александр Быстров и Михаил Кудреватый. Члены-корреспонденты РАХ и почетные члены также внесли свой вклад, создавая натурные этюды и картины, которые стали одними из первых приобретений Народного музея Сергея Есенина в Воронеже.





Особое внимание привлечет «есенинская коллекция» народного артиста России Сергея Безрукова. Он передал в дар музею прижизненные издания произведений поэта, а также два номера редкого журнала имажинистов «Гостиница для путешествующих в прекрасном». Среди уникальных экспонатов окажется швейцарский колокольчик из московского особняка Айседоры Дункан, который был подарен Безрукову племянницей поэта Светланой Петровной Есениной.





Проект начнет работать 25 февраля. Официальное открытие выставки запланировано на 6 марта. Посетить ее можно будет до 20 апреля.









Фото: Предоставлено пресс-службой РАХ