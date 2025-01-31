В Москве утвердили концепцию реконструкции цирка на проспекте Вернадского

В Москве утвердили концепцию обновленного здания Большого Московского цирка на проспекте Вернадского.



Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.



«Комплекс будет состоять из центрального здания в форме шатра и вытянутого вспомогательного корпуса. Между собой их соединят переходом. Общая площадь превысит 80 тыс. кв. м. Вместимость зрительного зала увеличится с 3 [тыс.] до 5 тыс. мест», — сообщил мэр столицы.



По словам Собянина, новый комплекс органично впишется в окружающий ландшафт и застройку.



Конкурс по разработке архитектурно-градостроительной концепции реконструкции здания Большого Московского госцирка стартовал в сентябре 2024 года.



«Победил проект, позволяющий создать в городе объект циркового искусства мирового уровня и уникальный формат общественного пространства с зонами для проведения выставок и семейного отдыха», — рассказал Собянин.









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