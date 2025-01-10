Джуд Лоу сыграет Владимира Путина в экранизации «Кремлевского волшебника»

10.01.2025

Джуд Лоу сыграет Владимира Путина в экранизации «Кремлевского волшебника»
Актер Джуд Лоу объявил о своей роли президента России Владимира Путина в экранизации художественной книги «Кремлевский волшебник». Об этом пишет Deadline.

Режиссером картины выступит Оливье Ассайяс. Он известен по работе над проектами «Ирма Веп», «Карлос» и «Персональный покупатель».

Сюжет фильма сосредоточен на политтехнологе Вадиме Баранове, которого сыграет Пол Дано. Его персонаж в 1990-х годах станет советником будущего президента России.

В актерском составе также заявлены Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Старридж. Дата релиза фильма на данный момент не уточняется.


Фото: Rutube