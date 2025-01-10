Джуд Лоу сыграет Владимира Путина в экранизации «Кремлевского волшебника»

Хор исполнил знаменитую композицию для трибьют-альбома группы «Любэ».
В фильме также снимется Пол Дано.
Компания F.A.C.C.T. составила рейтинг картин на основе количества нелегальных копий, найденных в оте...
Заслуженный артист России скончался на 73-м году жизни. Левченко успел сняться в сериале «Слово паца...
Создатели фильма рассказали, как проходили съемки картины российско-китайского производства.
Хор исполнил знаменитую композицию для трибьют-альбома группы «Любэ».
В фильме также снимется Пол Дано.
Компания F.A.C.C.T. составила рейтинг картин на основе количества нелегальных копий, найденных в оте...
Заслуженный артист России скончался на 73-м году жизни. Левченко успел сняться в сериале «Слово паца...
Создатели фильма рассказали, как проходили съемки картины российско-китайского производства.
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10.01.2025