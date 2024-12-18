Объявлен короткий список претендентов на «Оскар»

Американская киноакадемия огласила шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в 10 номинациях.



За звание лучшего иностранного художественного фильма поборются 15 картин. Среди них — «Я всё еще здесь» бразильского режиссера Уолтера Саллеса, «Эмилия Перес» француза Жака Одиара, «Девушка с иглой» датчанина Магнуса фон Хорна, «Волны» режиссера Иржи Мадла из Чехии, «Прикосновение» исландца Бальтасара Кормакура, а также фильмы из Великобритании, Германии, Италии, Канады, Латвии, Норвегии, Палестины и Таиланда.



В номинации «Лучшая музыка» представлены работы из фильмов «Претенденты», «Конклав», «Дикий робот», «Битлджус» и «Головоломка 2».



В шорт-лист номинации «Лучший документальный фильм» вошли «Дневники черного ящика», «Дагомея», «Фрида», «Голливудгейт» и «Фарфоровая война».



97-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 2 марта 2025 года. Ведущим мероприятия станет американский комик Конан О’Брайен. Премия присуждается в 23 номинациях.









Фото: Pixabay.com