Скончался индийский музыкант и продюсер Закир Хусейн

С начала 2024 года по 12 декабря было продано более 31 тысячи экземпляров «Мастера и Маргариты» во в...
Проект стал одним из крупнейших за последние годы.
Виртуоз игры на табле скончался в возрасте 73 лет.
За минувшие выходные лента собрала в прокате 162,2 млн рублей.
Об этом сообщила одна из зрительниц после посещения новой постановки в лондонском театре «Колизеум».
С начала 2024 года по 12 декабря было продано более 31 тысячи экземпляров «Мастера и Маргариты» во в...
Проект стал одним из крупнейших за последние годы.
Виртуоз игры на табле скончался в возрасте 73 лет.
За минувшие выходные лента собрала в прокате 162,2 млн рублей.
Об этом сообщила одна из зрительниц после посещения новой постановки в лондонском театре «Колизеум».
Проект реализован при поддержке федеральной программы «Культура малой родины».
Кинокомиссия, создаваемая при студии «Юг. Кино», предоставит кинематографистам возможности для эффек...
В рамках программы «Возрождение ВДНХ» завершены работы по восстановлению нескольких знаковых объекто...
Реставрация автодрезины проводилась в рамках программы обновления исторической техники, реализуемой ...
Приз Юнне Мориц вручила советник президента РФ, председатель попечительского совета премии Елена Ямп...
Объект удалось спасти от разрушения благодаря поддержке республиканского фонда «Возрождение».
В качестве фильма открытия был выбран «Домовенок Кузя» Виктора Лакисова.
В программе будут представлены как новые композиции, так и ранние джазовые произведения.
В рамках шоу-проекта москвичи и гости столицы увидят спектакли на льду «Щелкунчик», «Золотой ключик»...
В этом году зрителям представили две постановки — драму-вестерн «Лютый» и необычную интерпретацию пу...
Экспозиция, организованная Музеем музыки, познакомит посетителей с музыкальными произведениями, вдох...
В создании постановки приняли участие более 200 профессионалов, среди которых 70 музыкантов, 30 цирк...
Спектакль будет показан 15 и 29 декабря.
Праздничное представление балета состоится 31 декабря.
На более чем 50 площадках проводятся выставки, концерты и мастер-классы.
16.12.2024