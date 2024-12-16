Скончался индийский музыкант и продюсер Закир Хусейн

Индийский музыкант, виртуоз таблы, музыкальный продюсер и композитор Закир Хусейн скончался в возрасте 73 лет.



Об этом сообщила газета Hindustan Times, ссылаясь на заявление семьи.



По информации издания, Закир Хусейн ушел из жизни 15 декабря в больнице Сан-Франциско (штат Калифорния). По данным телеканала India Today, причиной смерти музыканта стало заболевание сердца.



За свою долгую 60-летнюю карьеру Хусейн сотрудничал со множеством известных музыкантов как на международной, так и на индийской сцене. Он семь раз был номинирован на премию Grammy и неоднократно становился ее лауреатом.









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