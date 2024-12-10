Фильм «Там, где танцуют стерхи» открыл фестиваль российского кино в Париже

Фестиваль российского кино, организованный «Роскино» при поддержке Министерства культуры России и посольства страны во Франции, начал свою работу в Российском духовно-культурном православном центре на набережной Жака Ширака в Париже. Об этом сообщает ТАСС.





Кинофестиваль продлится пять дней. Первые три дня, с 10 по 12 декабря, показы будут проходить в Париже. Бесплатные билеты на мероприятия можно забронировать через сайт РДКПЦ. С 12 по 14 декабря показы переместятся на Лазурный берег, где их смогут увидеть зрители в Ментоне (кинотеатр Eden) и во Фрежюсе (кинотеатр Le Vox).





На открытии фестиваля посол России в Париже Алексей Мешков выразил гордость за возможность представить французской аудитории новейшие достижения российского кинематографа. Он подчеркнул важность знакомства зрителей с разнообразием форм, талантами режиссеров, сценаристов и актеров, а также мастерством операторов, монтажеров и костюмеров. По словам Мешкова, фестиваль предоставляет уникальную возможность заглянуть в Россию через призму ее киноискусства.









Фото: YouTube