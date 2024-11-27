Совфед одобрил передачу в концессию требующих сохранения объектов культурного наследия

В законе расширен перечень объектов концессионных соглашений. В него включены объекты культурного наследия, находящиеся в неудовлетворительном состоянии.Сообщается, что закон разрешает передачу в концессию или в государственно-частное, муниципально-частное партнерство объектов культурного наследия в неудовлетворительном состоянии для проведения работ по их сохранению.Положения документа при этом не будут касаться отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых утвержден правительством России.