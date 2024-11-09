Второй сезон сериала «Многодетство» выйдет на онлайн-платформе Start

09.11.2024
Второй сезон сериала «Многодетство» будет доступен на онлайн-кинотеатре Start с 12 ноября. Как сообщает «Культуромания», режиссером новых серий выступила Екатерина Аликина, ранее работавшая над проектом в качестве режиссера отдельных сцен и режиссера монтажа.
Фильм рассказывает о семье Герасимовых, открывшей в деревне Завражье эко-отель «Ковчег». Вскоре предприниматели получают предложение от солидного инвестора выкупить отель.
В сериале снялись Нелли Уварова, Павел Савинков, Иван Бычков, Полина Лазарева, Капитолина Герц-Соболь, Владимир Гостюхин, Вера Чернявская, Никита Родионов, Матвей Шеремет, София Петрова и Анна Каменкова.
Ранее газета «Культура
» сообщала, что первые эпизоды комедийного сериала вышли 12 февраля.
Фото: скриншот Youtube