Завершились съемки комедии «Многодетство» для Start

Завершились съемки российского комедийного сериала «Многодетство».



Главные роли в фильме сыграли Павел Савинков, Антон Батырев и Нелли Уварова.



Сериал расскажет о семье Герасимовых и их мечте построить жилой комплекс для многодетных. Режиссером проекта выступил Роман Самгин.



Выход сериала запланирован на 2024 год. Проект выйдет в онлайн-кинотеатре Start.



«Семья Герасимовых — это семь "я", объединенных любовью. На мой взгляд, эта история сможет раскрыть зрителю силу большой дружной семьи и, возможно, даже вдохновить на создание собственной. У меня замечательная семья, трое детей, но чем старше они становятся, тем больше осознаешь, что хочется еще больше. Детства много не бывает», — рассказал о проекте продюсер, сооснователь Start Алексей Троцюк.









Фото: пресс-служба Start