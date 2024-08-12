Названы фильмы-участники кинофестиваля «Новый сезон»

Скульптор умер на 93-м году жизни в Челябинске.
Кинофестиваль «Новый сезон» пройдет на курорте «Роза Хутор» в Сочи с 9 по 14 сентября....
Главный герой картины вдохновляется жизнью летчика-аса Александра Покрышкина.
В рамках проекта «Активный гражданин» пройдет голосование, по итогам которого определят победителей ...
Первый открытый фестиваль на бульварах Москвы стартовал 15 июля в рамках проекта «Лето в Москве».
Скульптор умер на 93-м году жизни в Челябинске.
Кинофестиваль «Новый сезон» пройдет на курорте «Роза Хутор» в Сочи с 9 по 14 сентября....
Главный герой картины вдохновляется жизнью летчика-аса Александра Покрышкина.
В рамках проекта «Активный гражданин» пройдет голосование, по итогам которого определят победителей ...
Первый открытый фестиваль на бульварах Москвы стартовал 15 июля в рамках проекта «Лето в Москве».
Открылся фестиваль торжественным праздничным звоном в Ризоположенском монастыре.
За выходные фантастический боевик собрал 77,5 млн рублей.
Среди них — открытие автоклуба на Сахалине, новые образовательные программы в Рязани, приобретение к...
Проект стал возможным благодаря поддержке муниципального депутата Майи Булаевой.
В центре сюжета будущей картины — история создания фильма Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный».
Город является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Среди ее работ — участие в таких проектах, как «Сваты», «Юленька», «Приказано женить», «Давай найдем...
Вход на все концерты фестиваля будет свободным.
Экспозиция организована Лермонтовским музеем-заповедником «Тарханы» и включает более 100 экспонатов.
Программы включают произведения русских классиков и народные песни.
В 2024 году в московских библиотеках было проведено свыше 60 тысяч культурных встреч.
Кроме театральных представлений, посетители фестиваля смогут участвовать в лекциях и мастер-классах,...
В представлении использовались как традиционные русские песни, так и современные интерпретации, испо...
К подготовке празднования будут привлечены регионы, Минэкономразвития, ВЭБ.РФ, АНО «Нацприоритеты» и...
После регистрации на платформе пользователи получают возможность без ограничений смотреть популярные...
12.08.2024