Названы фильмы-участники кинофестиваля «Новый сезон»

Кинофестиваль «Новый сезон» представил программу.



Смотр пройдет с 9 по 14 сентября на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи в третий раз.



На фестивале будут представлены проекты платформы Wink «Между нами химия», «Подростки в космосе», «Челюскин. Первые», сериалы онлайн-кинотеатра Kion «Море на двоих», «Первый номер», «Танго на осколках», платформы Иви — «Встретимся вчера», «Гостья», «Чужие деньги», платформы Okko — «Аутсорс», «Мы здесь, чтобы вам помочь», «Урок».



Платформа Start представит на фестивале проекты «Знакомство родителей», «Дети перемен», «Последний богатырь. Наследие». Свои сериалы представят также платформы Premier и «Кинопоиск».









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