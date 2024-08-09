Режиссер Гаспар Ноэ побывал в кинопарке «Москино»

В рамках своего визита в Москву французский режиссер Гаспар Ноэ ознакомился с Кинопарком «Москино», который стал частью городского проекта «Москва – город кино». Этот уникальный комплекс предназначен для натурных киносъемок и предлагает возможности полного цикла производства.





Ноэ осмотрел разнообразные съемочные площадки и декорации, включая образовательный центр, крупнейший натурный хромакей в Европе и декорации, имитирующие улицы Берлина, пишет KP.RU. Также он посетил городскую площадку, смотровую зону на высоте и другие локации, такие как «Глухая деревня», «Москва 40-х», «Древнерусский город», «Соборная площадь Москвы», «Аэропорт» и «Вокзал».





Режиссер выразил восхищение потенциалом кинопарка для создания масштабных проектов. Он отметил, что его поразили масштабы и скорость строительства комплекса, добавив, что такой результат за короткие сроки действительно впечатляет.





Во время визита стороны достигли соглашения о показе фильма Ноэ «Вихрь» на Московской международной неделе кино, которая пройдет с 23 по 28 августа. Мероприятие соберет представителей киноиндустрии из более чем 40 стран. В рамках недели зрители смогут увидеть более 70 зарубежных фильмов, включая индийский «RRR: Рядом ревет революция», китайский «Король неба», а также фильмы из Турции, Италии, Франции, Швейцарии и Уругвая.









Фото: YouTube