Фестиваль искусств «Табуретка» в Мончегорске собрал более 3 тысяч зрителей

В Мончегорске завершился восьмой фестиваль искусств «Табуретка», который привлек свыше 3 тысяч посетителей, среди которых было много семей. В этом году жители города не только наслаждались мероприятиями, но и активно участвовали в создании контента, сообщили организаторы фестиваля.





По информации ТАСС, темой фестиваля 2024 года стали сны. Более ста мончегорцев поделились своими сновидениями с швейцарским режиссером-документалистом Антуаном Катиным, который снял фильм «Что тебе снится». Кроме того, более 130 жителей города стали участниками выставки «Консервированные сны». Петербургский мастер репортажного жанра Иван Черных прошел более 37 тысяч шагов по городу, запечатлев эмоции жителей в различных уголках Мончегорска.





Кульминацией фестиваля стал проект «Хор на весь двор». Здесь жители города исполнили известные песни на главной сцене вместе с профессиональными музыкантами. В проекте приняли участие более 240 человек, а самой популярной композицией стал «Конь» Игоря Матвиенко, которую спели девять раз. На главной сцене выступили музыкальные и театральные коллективы из Мурманска, Санкт-Петербурга и Москвы, среди которых присутствовала стендап-комик Елена Борщева.





Фестиваль также стал платформой для творчества: участники создали около 500 произведений искусства, включая картины, расписные табуретки, книжные закладки и ботанические барельефы. Особый интерес вызвала детская гаражная распродажа, где цены начинались от 1 рубля. В продаже были авторские рисунки, книги, конструкторы, поделки из пластилина, куклы и украшения ручной работы.









Фото: YouTube