Памятник Столыпину появился в Орловской области

Торжественное открытие памятников императору Александру III и российскому государственному деятелю Петру Столыпину состоялось 31 мая и 1 июня. Создал их народный художник СССР и РФ, президент РАХ Зураб Церетели.





Памятник Александру III появился в Кемерове рядом с Кузбасским территориальным управлением Западно-Сибирской железной дороги. Общая высота композиции вместе с постаментом из гранита составила 15,5 метра. Участниками церемонии открытия стали министр энергетики России Сергей Цивилев и врио губернатора региона Илья Середюк.





В Орловской области открыли памятник Петру Столыпину. Монумент вошел в архитектурный ансамбль «Орловского Колоса» в Сабуровских Выселках, состоящий из храмового комплекса, Сельскохозяйственной гимназии имени Столыпина, духовной семинарии и пансиона. Церемония началась с молебна. Памятник освятил схиархимандрит Илий (Ноздрин).









Фото: Пресс-служба Российской академии художеств