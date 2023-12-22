В Театре имени Гоголя пройдет премьера спектакля по мотивам пьесы Гоголя «Игроки»

В Театре имени Гоголя пройдет премьера спектакля по мотивам пьесы Гоголя «Игроки»

22.12.2023

Театр имени Гоголя подготовил премьеру «Игроки. Иллюзия» по мотивам пьесы Николая Гоголя. Режиссером выступает художественный руководитель Антон Яковлев.

Главные роли в спектакле исполняют Марк Бурлай и Ирина Гринева, отметили в пресс-службе театра. Режиссер-постановщик поделился деталями премьеры.

«Главный герой, Ихарев, - закрытый человек, типичный одиночка, социопат, гениальный шулер, - придумывает себе двух подруг, которые заменяют ему любое общество. В их честь он называет свое новое изобретение, крапленую колоду карт, человеческим именем - Аделаида Ивановна. Ему кажется, что с помощью этой идеальной колоды и своих вымышленных женщин он может все и равных ему нет», — сказал Яковлев.

Герой ищет достойных соперников, таких же, как он, шулеров, и находит таких.

Режиссер считает, что Гоголь идеально вписывается в его понимание жанра фантастического реализма. Трактир, где разворачивается действие, для Яковлева представляется скорее пространством некоего чистилища, куда попадает главный герой.

Над спектаклем также работали художники-постановщики и одновременно художники по костюмам Полина Фадеева и Анна Алямова. За хореографию отвечает Александра Рудик. В разных составах в постановке задействованы заслуженный артист России Владимир Зайцев, заслуженный артист России Александр Семчев, Андрей Ребенков, Василий Неверов и другие.


Фото: Pixabay.com