Okko объявил дату выхода третьего сезона «Предпоследней инстанции»

Онлайн-кинотеатр Okko объявил дату выхода сериала «Предпоследняя инстанция».



Третий сезон фэнтези-комедии с Павлом Прилучным, Ириной Розановой, Федором Добронравовым и Равшаной Курковой выйдет в онлайн-кинотеатре с 1 января.



Сообщается, что события в новом сезоне происходят спустя год после событий второго сезона. К команде героев в новом сезоне присоединятся персонажи в исполнении Сергея Новосада, Романа Мадянова, Ольги Хохловой, Анастасии Талызиной, Екатерины Волковой, Виктора Васильева, Степана Девонина, Никиты Волкова и других.



Режиссером нового сезона снова выступит Ольга Акатьева.









Фото: кадр из фильма "Предпоследняя инстанция"