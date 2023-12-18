В Госдуме предложили сформировать совет по детскому семейному кино

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила межфракционной рабочей группе в нижней палате парламента самим сформировать тот совет, который будет отсматривать кандидатов на финансирование детского семейного кино. Об этом она высказалась на заседании.





Парламентарий отметила, что Министерство культуры России пересматривает совет, который отвечает за детское кино. Его формирование завершится в ближайшее время, добавила вице-спикер Госдумы.





«Мы предлагаем до конца этого года самим сформировать тот совет, который будет отсматривать кандидатов на финансирование детского семейного кино, с Минкультуры мы работаем в этой части», — сказала Кузнецова в рамках заседания межфракционной рабочей группы.





Депутат уточнила, что среди специалистов по экспертизе детского контента должны быть и психологи, и педагоги, и специалисты правозащитной сферы.









Фото: Софья Сандурская / АГН Москва