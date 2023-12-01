В Москве начался второй кинофестиваль «Зимний»

Второй фестиваль авторского российского кино «Зимний» начался в московском кинотеатре «Художественный». Зрители увидят фильмы Ивана Твердовского, Эллы Манжеевой, Евгения Григорьева, Романа Михайлова и других современных режиссеров.





Министр культуры Ольга Любимова со сцены обратилась к гостям на открытии. По ее словам, программный директор «Зимнего» Наталья Мокрицкая и продюсер Максим Королев умеют второй фестиваль сделать так, будто он уже 23-й по счету.





«Будто он был всегда, будто кинотеатр «Художественный» был всегда отреставрирован, и всегда мы здесь в конце года собирались», — передает ТАСС обращение министра.





Ольга Любимова добавила, «очень здорово», что есть «Зимний», который завершает такой сложный год. Министр также высоко оценила состав жюри и растущее количество заявок на участие в фестивале, и пожелала удачи организаторам и участникам.









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