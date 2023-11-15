Стартовали съемки фантастического триллера «Гипнозис»

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о старте съемок сериала «Гипнозис».



Отмечается, что фильм в жанре нуарный фантастический триллер будет состоять из восьми эпизодов. Производством проекта занимаются «Место силы», Originals Production и Look Film.



«Трое друзей с паранормальными способностями — частный детектив, читающий мысли, адвокат, видящий будущее, и священник, видящий прошлое, — пытаются предотвратить месть, которая им грозит за то, что они сделали в прошлом», — говорится в описании проекта.



Авторами сценария выступают Максим Есаулов, Григорий Максимов и Александра Царькова. Режиссер проекта — Тимофей Жалнин, оператор — Александр Мартынов.



В актерский состав проекта вошли Даниил Страхов, Ростислав Бершауэр, Кирилл Кяро, Евгений Коряковский, Анастасия Куимова, Анастасия Волынская, Вера Сапунова, Анна Ливанова и другие.



Съемки фильма продлятся до конца января. Премьера запланирована на 2014 год.









Фото: пресс-служба Okko