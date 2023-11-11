Концерт «Хора Турецкого» в Лаосе собрал аншлаг

11.11.2023
Концерт российских арт-групп «Хор Турецкого» и «Сопрано», прошедший в национальном конгресс-центре Вьентьяна, собрал более 600 зрителей, сообщил Александр Радьков, возглавляющий в Лаосе представительство Россотрудничества.
По его словам, среди зрителей были руководители правительственных учреждений, деятели культуры и искусства, послы зарубежных стран, а также россияне и граждане стран СНГ, живущие и работающие в Лаосе, сообщает ТАСС
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Организатором гастролей российских исполнителей выступило представительство Россотрудничества в Лаосе вместе с правительством Москвы, министерством иностранных дел и обществом дружбы Россия — Лаос.
На концерте были исполнены народные и советские патриотические песни, известные и любимые в Лаосе. Среди них — «Калинка», «Мой адрес — Советский Союз!», «Катюша», «Подмосковные вечера» и другие.
Ранее российские арт-группы «Хор Турецкого» и «Сопрано» выступили с бесплатным концертом в Бангкоке
и Ханое
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Фото: Pixabay.com