Фильм «Мини-мишки: новые приключения» выйдет в прокат 16 ноября

Новый российский анимационный сериал «Мини-мишки: новые приключения» выйдет в прокат 16 ноября, передает пресс-служба медиахолдинга «Цифровое телевидение».



Отмечается, что новый сериал, созданные студией «Паровоз», станет спин-оффом популярного проекта.



Сериал состоит из семи эпизодов продолжительностью 5,5 минуты каждая. Фильм будет показан более чем в 600 кинотеатрах страны.



В сериале, помимо полюбившихся героев, предстанут новые персонажи.



«История получилась по-настоящему семейной, очень милой и веселой. Здорово, что с малышами Кешей и Тучкой смогут познакомиться сразу и дети, и родители. Зрители с удовольствием будут следить за приключениями Мини-мишек в новых локациях, а также познавать вместе с нашими персонажами мир и учиться дружить. После премьеры в кинотеатрах сериал выйдет в эфире телеканала "Мульт"», — рассказала генеральный продюсер телеканала «Мульт» Татьяна Цыварева.





Фото: кадр из фильма "Ми-ми-мишки"