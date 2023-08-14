«Русская община» требует отменить выступление Дианы Арбениной в Сургуте

Фото: скриншот / ютьюб-канал Дианы Арбениной и «Ночных снайперов»

«Русская община» в ХМАО намерена не допустить проведения концерта группы «Ночные снайперы» и ее лидера Дианы Арбениной. Выступление с возрастным ограничением 6+ запланировано на 23 октября в Ледовом дворце спорта в Сургуте. Билеты на концерт уже в продаже и активно покупаются.«Нужно сделать все, чтобы отменить концерт данного персонажа и привлечь организаторов. <...> Пока наши парни гибнут на фронте, они дают врагам выступать у себя на сцене и зарабатывать деньги», — цитирует издание сообщение из telegram-чата участников регионального отделения.«Русская община» планирует связаться с руководством площадки, организаторами мероприятия и обратиться в правоохранительные органы. Также готовятся петиции и видеообращение, уточняет «Вестник». Во Дворце спорта отметили, что пока обращения от организации к ним не приходили. Представители общины и группы не комментировали ситуацию.Весной и летом ряд концертов «Ночных снайперов» был отменен в большинстве случаев по «техническим причинам». СМИ предполагали, что массовая отмена мероприятий связана с критикой СВО со стороны солистки коллектива.