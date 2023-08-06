Второй сезон «Локи» обошёлся Disney дороже «Доктора Стрэнджа»

Данными поделилось издание Forbes.





Премьера второго сезона «Локи» состоится 6 октября 2023 года. Disney сообщила изданию, что потратила 110,6 миллиона фунтов стерлингов на подготовку к производству и съемки второго сезона своего стримингового сериала «Локи», пытаясь оживить свое испытывающее трудности подразделение Marvel Studios после череды критических и коммерческих неудач.





На 2 сезон Ложки средств не пожалели, подготовка к производству и съемки обошлись дороже, чем во многих фильмах Marvel на большом экране, включая «Доктора Стрэнджа» (102,7 миллиона фунтов стерлингов), «Тор 2: Темный мир» (99,4 миллиона фунтов стерлингов) и «Стражи Галактики» (91,1 миллиона фунтов стерлингов).





В октябре на платформе Disney+ должен дебютировать сиквел популярного сериала 2021 года, в котором Том Хиддлстон сыграет одноименного асгардского бога. К нему присоединяются Оуэн Уилсон и новый оскароносный актер из Индианы Джонса Ке Хуэй Куан, которые объединяются, чтобы остановить путешествующего во времени завоевателя по имени Кан.





Поклонники получили самое подробное представление о сериале в понедельник, когда Disney выпустила первый трейлер 2-го сезона, в котором показано, как персонаж Хиддлстона постепенно появляется и исчезает из жизни.





Фото: скриншот YouTube/Marvel Entertainment