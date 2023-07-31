Вышел тизер сериала «Жизнь по вызову 2» (18+) с Павлом Прилучным

Фото: кадр из сериала «Жизнь по вызову» (18+)

В основе сценария сериала лежат реальные истории девушек, вовлеченных в незаконную эскорт-индустрию. Главный герой истории — сутенер и владелец элитного эскорт-агентства Александр по прозвищу Мэджик (Прилучный), который к концу первого сезона теряет бизнес. В продолжении он возвращается в Москву, чтобы отомстить за свою разрушенную жизнь. Он намерен снова начать бизнес, а главное — вытащить дочь Алину (Василина Юсковец) из эскорта, куда она пошла назло отцу.Режиссером новых серий вновь выступил Сарик Андреасян. Даты релиза у проекта пока нет.