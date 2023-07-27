Вышел трейлер фильма «Чувства Анны» с Анной Михалковой

27.07.2023

Вышел трейлер фильма «Чувства Анны» с Анной Михалковой
Компания Planeta Inform Film Distribution представила трейлер фильма «Чувства Анны» с Анной Михалковой в главной роли.

Центральный персонаж фильма — простая работница пермской шоколадной фабрики, которая начинает слышать голоса внеземных цивилизаций.

Режиссером фильма выступила Анна Меликян. В актерский состав также вошли Тимофей Трибунцев и Олег Ягодин. Продюсерами ленты выступили Анна Меликян, Екатерина Рыжая, Дмитрий Литвинов, Екатерина Кононенко.

Релиз картины запланирован на осень.




Фото: кадр из фильма "Чувства Анны"