Сериал «Крутая перемена» с Никитой Ефремовым выйдет на Start осенью

В онлайн-кинотеатре Start осенью выйдет новый сериал «Крутая перемена».



Главные роли в проекте сыграли Никита Ефремов, Ольга Медынич, Анастасия Тодореску, передает пресс-служба платформы.



Центральным персонажем картины стал Андрей, который бросил работу учителя и уехал в Москву. Планы по созданию своего бизнеса у героя рушатся, а единственным способом поправить дела оказывается продажа фамильного дома в провинции.



Для совершения сделки нужно разрешение отца, однако тот отбывает срок в колонии, в чем винит сына. Андрей устраивается учителем в вечернюю школу при колонии, чтобы наладить отношения с родственником, а параллельно идет работать учителем в обычную школу.



Режиссером проекта выступил Карен Оганесян.









Фото: кадр из фильма "Крутая перемена"