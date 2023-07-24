Сериал «Крутая перемена» с Никитой Ефремовым выйдет на Start осенью
Сериал «Крутая перемена» с Никитой Ефремовым выйдет на Start осенью
24.07.2023
В онлайн-кинотеатре Start осенью выйдет новый сериал «Крутая перемена».
Главные роли в проекте сыграли Никита Ефремов, Ольга Медынич, Анастасия Тодореску, передает пресс-служба платформы.
Центральным персонажем картины стал Андрей, который бросил работу учителя и уехал в Москву. Планы по созданию своего бизнеса у героя рушатся, а единственным способом поправить дела оказывается продажа фамильного дома в провинции.
Для совершения сделки нужно разрешение отца, однако тот отбывает срок в колонии, в чем винит сына. Андрей устраивается учителем в вечернюю школу при колонии, чтобы наладить отношения с родственником, а параллельно идет работать учителем в обычную школу.