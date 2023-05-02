Скончался народный артист России Георгий Демуров

Скончался народный артист России, бывший художественный руководитель Нижегородского театра драмы Георгий Демуров.



Артист скончался на 83-м году жизни, сообщили в театре.



«Ушел из жизни великий артист и добрый, светлый, с прекрасным чувством юмора, с лукавинкой и глубинной мудростью человек. Светлая память о Георгии Сергеевиче Демурове навсегда сохранится в наших сердцах», — указано в сообщении учреждения.



Прощание с артистом состоится 3 мая в Нижегородском театре драмы. Церемония будет проходить с 12:00 до 13:00.



Георгий Демуров родился в Тбилиси 13 ноября 1940 года. Окончил судию Тбилисского театра русской драмы имени Грибоедова, где впоследствии работал с 1959 по 1961 годы. Позже Демуров окончил Горьковское театральное училище. С 1965 года служил в Нижегородском академическом театре драмы имени Горького, где сыграл более 150 ролей. В 2004 году стал художественным руководителем театра и работал в этом качестве до 2012 года. В 1983 году Демуров был удостоен звания «Заслуженного артиста России», в 1996-м — «Народного артиста России».









Фото: drama.nnov.ru