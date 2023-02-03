Группа Anacondaz отменила 15 концертов в России





Российская рэп-рок-группа Anacondaz отменила ряд концертов в России.



Концерты коллектива были запланированы в 15 российских городах и должны были пройти в конце февраля, марте и апреле 2023 года.



В социальной сети «ВКонтакте» коллектив объявил об отмене концертов в ряде городов. В Рязани и Новосибирске выступления перенесены на открытую дату.



Музыканты сообщили, что возвраты по отмененным концертам будут осуществляться автоматически в течение двух месяцев.



После начала спецоперации России на Украине Anacondaz выступили с публичным ее осуждением, после чего перенесли тур по России на новые даты.









Фото: рixabay.com