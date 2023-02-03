Группа Anacondaz отменила 15 концертов в России

Стриминговая платформа Paramount+ продлила на второй сезон вестерн-сериал «1923», передает Deadline.
Во Франции скончался модельер Пако Рабан. Основатель собственного дома высокой моды Paco Rabanne ско...
Музей Победы в Москве возглавил медиарейтинг музеев по итогам 2022 года.
Санкт-Петербург занял первое место в списке самых музейных городов России, передает пресс-служба Мин...
Российская рэп-рок-группа Anacondaz отменила ряд концертов в России.
Стриминговая платформа Paramount+ продлила на второй сезон вестерн-сериал «1923», передает Deadline.
Во Франции скончался модельер Пако Рабан. Основатель собственного дома высокой моды Paco Rabanne ско...
Музей Победы в Москве возглавил медиарейтинг музеев по итогам 2022 года.
Санкт-Петербург занял первое место в списке самых музейных городов России, передает пресс-служба Мин...
Российская рэп-рок-группа Anacondaz отменила ряд концертов в России.
Январь 2023 года установил рекорд по сборам за всю историю российского проката, передает «Бюллетень ...
В Италии неизвестные ограбили дом солиста рок-группы Pooh Роби Факкинетти, передает газета Corriere ...
Министр культуры России Ольга Любимова осмотрела перед открытием Международный центр реставрации в Г...
Врачи Боткинской больницы, куда госпитализирован народный артист России Борис Щербаков, рассказали о...
В Сети появился первый трейлер (18+) сериала «Король и Шут» об истории панк-группы. Ролик опубликова...
На ВДНХ возвращена утраченная скульптурная композиция «Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР...
На 90-м году жизни скончался народный артист Грузии Джемал Гаганидзе. О кончине артиста в пятницу, 3...
В Перми снимут мини-сериал по мотивам произведений Достоевского и работ социальных психологов и фило...
Показ российского фильма «Чебурашка» пройдет в Будапеште, передает Россотрудничество.
В Белгороде в рамках проекта «Художники Донбасса — Белгородчине» открылась выставка работ художников...
В Центральном Манеже в Москве открылась выставка «ДК СССР». Выставка подготовлена РОСИЗО при поддерж...
Министр культуры России Ольга Любимова приветствовала гостей выставки «Сталинград — история Победы».
В Иркутской области пройдет выездная сессия проекта «Музейные маршруты». Об этом сообщила министр ку...
Министерство культуры России совместно с Росреестром запустит единую платформу данных о границах охр...
Пушкинский музей вводит новые форматы посещения основной экспозиции. Посетить музей можно будет по с...
03.02.2023